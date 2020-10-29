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Ракурс
На Донбассе боевики подстрелили бойца ООС. Фото: slovoidilo.ua

Боевики накрыли минометным огнем позиции сил ООС и ранили военного

29 окт 2020, 08:45
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Режим прекращения огня на Донбассе четыре раза был нарушен оккупантами за прошедшие сутки, 28 октября.

Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Минометным огнем позиции украинских военных накрыли в пригороде Авдеевки. Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Также наемники Кремля били из минометов, гранатометов и стреляли из автоматов вблизи Новгородского. Об этом 29 октября сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В результате агрессии врага один военнослужащий ООС получил сквозное ранение в руку. Бойцу оказали медпомощь и госпитализировали. В штабе убеждают, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Об инциденте украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.


Сегодня, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. В ООС уверяют, что не зафиксировали нарушений достигнутых мирных договоренностей.

Напомним, 24 октября боевик на Донбассе применили стрелковое оружие недалеко от населенного пункта шумы, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет.

Источник: Ракурс


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