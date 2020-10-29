Боевики накрыли минометным огнем позиции сил ООС и ранили военногоhttps://racurs.ua/n145729-boeviki-nakryli-minometnym-ognem-pozicii-sil-oos-i-podstrelili-voennogo.htmlРакурс
Режим прекращения огня на Донбассе четыре раза был нарушен оккупантами за прошедшие сутки, 28 октября.
Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Минометным огнем позиции украинских военных накрыли в пригороде Авдеевки. Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Также наемники Кремля били из минометов, гранатометов и стреляли из автоматов вблизи Новгородского. Об этом 29 октября сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В результате агрессии врага один военнослужащий ООС получил сквозное ранение в руку. Бойцу оказали медпомощь и госпитализировали. В штабе убеждают, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Об инциденте украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.
Сегодня, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. В ООС уверяют, что не зафиксировали нарушений достигнутых мирных договоренностей.
Напомним, 24 октября боевик на Донбассе применили стрелковое оружие недалеко от населенного пункта шумы, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет.