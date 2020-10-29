На Донбассе боевики подстрелили бойца ООС. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n145729-boeviki-nakryli-minometnym-ognem-pozicii-sil-oos-i-podstrelili-voennogo.html

Ракурс

Режим прекращения огня на Донбассе четыре раза был нарушен оккупантами за прошедшие сутки, 28 октября.

Неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Минометным огнем позиции украинских военных накрыли в пригороде Авдеевки. Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Также наемники Кремля били из минометов, гранатометов и стреляли из автоматов вблизи Новгородского. Об этом 29 октября сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В результате агрессии врага один военнослужащий ООС получил сквозное ранение в руку. Бойцу оказали медпомощь и госпитализировали. В штабе убеждают, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Об инциденте украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.

Сегодня, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. В ООС уверяют, что не зафиксировали нарушений достигнутых мирных договоренностей.

Напомним, 24 октября боевик на Донбассе применили стрелковое оружие недалеко от населенного пункта шумы, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет.