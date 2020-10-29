«Динамо» сыграло вничью с «Ференцварошем». Фото: FC Dynamo Kyiv в Twitter

https://racurs.ua/n145728-dinamo-i-ferencvarosh-sygrali-vnichu-v-lige-chempionov-foto-video-matcha-kommentarii.html

Ракурс

«Динамо» Киев не смогло удержать победу в матче с венгерским «Ференцварошем» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбольный поединок состоялся в Будапеште, а тренером венгров является экс-футболист и бывший наставник киевлян Сергей Ребров. «Динамовцы» удачно начали матч и усилиями Виктора Цыганкова и Карлоса де Пены в первом тайме дважды поразили ворота соперника. Однако венгры во втором тайме сумели отыграть два мяча и матч завершился ничьей. Второй гол киевляне пропустили в конце встречи.

«Ференцварош» — «Динамо» 2:2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 — Цыганков, 28 (пен.), Де Пена, 41

«Ференцварош»: Дибус — Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Хайстер — Сомалиа, Шигер (Мак, 73), Харатин (Лайдуни, 65) — Зубков, Исаэл (Боли, 73), Нгуэн.

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков (Родригес, 90+3), Шапаренко (Белуцэ, 89), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена — Супряга (Вербич, 89).

Предупреждения: Сомалиа, Хайстер, Харатин, Лайдуни, Нгуен — Сидорчук, Буяльский

На 86-й минуте удален Сергей Сидорчук (Динамо) (повторное предупреждение).

Соперники «Динамо» в группе G у каталонская «Барселона» обыграла на выезде туринский «Ювентус» в параллельном матче. Турнирная таблица выглядит следующим образом — «Барселона» идет на первом месте с 6 очками, «Ювентус» имеет 3 балла, а «Ференцварош» и «Динамо» — по одному.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что его подопечные провели очень хороший матч, но согласился, что во втором тайме были не реализованы несколько моментов.

Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Не смогли выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше, — заявил Луческу и добавил, что задача клуба — продолжить свой путь и играть весной в еврокубках.



Напомним, 27 октября в рамках второго тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» не сумел обыграть итальянский «Милан». На табло была зафиксирована ничья — 0:0. Настоящим героем матча стал 19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, который по меньшей мере шесть раз спасал свою команду.