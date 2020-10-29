«Динамо» зіграло внічию з «Ференцварошем». Фото: FC Dynamo Kyiv у Twitter

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«Динамо» Київ не змогло втримати перемогу у матчі з угорським «Ференцварошем» в межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Футбольний поєдинок відбувся у Будапешті, а тренером угорців є екс-футболіст та колишній наставник киян Сергій Ребров. «Динамівці» вдало почали матч і зусиллями Віктора Циганкова та Карлоса де Пени в першому таймі двічі вразили ворота суперника. Однак угорці у другому таймі зуміли відіграти два м’ячі й матч завершився нічиєю. Другий гол кияни пропустили наприкінці зустрічі.

«Ференцварош — «Динамо» 2:2

Голи: Нгуєн, 59, Болі, 90 — Циганков, 28 (пен.), Де Пена, 41

«Ференцварош»: Дибус — Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двалі, 86), Хайстер — Сомалиа, Шигер (Мак, 73), Харатін (Лайдуни, 65) — Зубков, Ісаел (Болі, 73), Нгуен.

«Динамо»: Бойко — Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв — Сидорчук — Циганков (Родрігес, 90+3), Шапаренко (Белуце, 89), Буяльський (Гармаш, 82), Де Пена — Супряга (Вербич, 89).

Попередження: Сомаліа, Хайстер, Харатін, Лайдуні, Нгуєн — Сидорчук, Буяльський

На 86-й хвилині видалений Сергій Сидорчук (Динамо) (повторне попередження).

Суперники «Динамо» в групі G у каталонська «Барселона» обіграла на виїзді туринський «Ювентус» в паралельному матчі. Турнірна таблиця виглядає наступним чином — «Барселона» йде на першому місці з 6 очками, «Ювентус» має 3 бали, а «Ференцварош» і «Динамо» — по одному.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив, що його підопічні провели дуже хороший матч, але погодився, що в другому таймі були не реалізовані кілька моментів.

Шкода втрачених очок. Ми грали краще і заслуговували перемоги. Не змогли виграти матч, в якому домінували, через помилки в обороні і в атаці, про які я говорив. Однак ми взяли очко. Є домашня гра. Рухаємося далі, — заявив Луческу та додав, що завдання клубу — продовжити свій шлях і грати навесні в єврокубках.



Нагадаємо, 27 жовтня у рамках другого туру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» не зуміли обіграти італійський «Мілан». На табло була зафіксована нічия — 0:0. Справжнім героєм матчу став 19-річний голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін, який щонайменше шість разів рятував свою команду.