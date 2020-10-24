Оккупанты вновь нарушили «тишину» на Донбассе

ООС. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145511-okkupanty-vnov-narushili-tishinu-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, несмотря на перемирие, которое пытался установить президент Владимир Зеленский. За прошедшие сутки на оккупированных территориях зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие обстрелов нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Сообщается, что недалеко от населенного пункта Шумы боевики применили стрелковое оружие, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается «тишина», провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано. ОБСЕ не фиксирует нарушений перемирия на Луганщине с 15 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что обстрелы на Донбассе продолжаются несмотря на перемирие. Боевики из пророссийских группировок ДНР-ЛНР шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы 22 июля.