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Ракурс
ООС. Фото: Українська правда

Окупанти знову порушили «тишу» на Донбасі

24 жов 2020, 08:52
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Війна на Донбасі продовжується, попри перемир’я, яке намагався встановити президент Володимир Зеленський. Упродовж минулої доби на окупованих територіях зафіксували два порушення режиму припинення вогню з проросійських найманців.

Бойових втрат і поранень серед українських військових унаслідок пострілів немає. Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Повідомляється, що неподалік населеного пункту Шуми бойовики застосували стрілецьку зброю, а у районі Катеринівки — підствольний гранатомет.


Від початку поточної доби на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, провокацій із боку окупантів не зафіксовано. ОБСЄ не фіксує порушень перемир’я на Луганщині з 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обстріли на Донбасі тривають попри перемир’я. Бойовики з проросійських угруповань ДНР-ЛНР шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи 22 липня.

Джерело: Ракурс


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