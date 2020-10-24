"Укрзалізниця". Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n145510-ukrzaliznycya-ponovluie-ruh-potyagiv-na-zakrytyh-stanciyah-perelik.html

Ракурс

«Укрзалізниця», український транспортний перевізник, поновлює рух поїздів на більшості зачинених станцій, що були зачинені через потрапляння до «червоної» зони.

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила перевізнику поновити рух. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що «Укрзалізниця» вказує у квитках час відправлення та прибуття поїздів за зимовим часом. Перевізник стверджує, що «подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів».

Відтепер рух потягів відновляться на таких станціях:

Івано-Франківськ (Івано-Франківська область);

Дубно та Здолбунів (Рівненська область);

Хмельницький, Гречани, Славута, Волочиськ і Дунаївці (Хмельницька область);

Тернопіль (Тернопільська область);

Станція імені Тараса Шевченка (місто Сміла, Черкаська область);

Суми (Сумська область);

Натомість продаж квитків буде зачинений зі станції Подільськ. У перевізника уточнили, що повернути квиток можна з будь-якої причини не пізніше години після відправлення. Гроші за проїзд повертають повністю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на потяги у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому через потрапляння цих населених пунктів до «червоної» зони карантинних обмежень.