Керівників «Укрзалізниці» викрили в корупції. Фото: mind.ua

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Нову корупційну схему в «Укрзалізниці» викрили правоохоронці. Низка керівників товариства «заробляли» на контейнерних перевезеннях.

Виявилося, що посадовці штучно створили для однієї із філій «Укрзалізниці» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Через це довелося залучати до цих послуг фірму, яка була підконтрольна організаторам схеми. Згодом ділки фактично монополізували цей сегмент ринку. Про це 21 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ділки внаслідок махінацій вивели в тінь понад 4 млн грн, а гроші ці потім привласнили. У службових приміщеннях «Укрзалізниці» та в офісі приватної фірми під час обшуків силовики виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів.

Окрім того, було вилучено понад 1,2 млн грн, які суд вже арештував. Гроші з оборудки один із фігурантів справи ховав у холодильнику. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» замість ремонту поїзда закупила два лімузини Audi А8 Long. За кожен такий елітний седан залізничники заплатили по 4,5 млн грн, а самі машини ретельно приховували від громадськості.