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Ракурс
Руководителей «Укрзализныци» уличили в коррупции. Фото: mind.ua

Прятали украденные миллионы в холодильнике — руководителей «Укрзализныци» уличили в коррупции (ФОТО)

21 сен 2020, 15:50
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Новую коррупционную схему в «Укрзализныце» разоблачили правоохранители. Ряд руководителей общества «зарабатывали» на контейнерных перевозках.

Оказалось, что чиновники искусственно создали для одного из филиалов «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Из-за этого пришлось привлекать к этим услугам фирму, которая была подконтрольна организаторам схемы. Впоследствии дельцы фактически монополизировали этот сегмент рынка. Об этом 21 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Дельцы в результате махинаций вывели в тень более 4 млн грн, а деньги эти потом присвоили. В служебных помещениях «Укрзализныци» и в офисе частной фирмы во время обысков силовики обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.

Кроме того, изъяли более 1,2 млн грн, которые суд уже арестовал. Деньги с сделки один из фигурантов дела прятал в холодильнике. Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Новую коррупционную схему в «Укрзализныце» разоблачили правоохранители. Фото: СБУ

Новую коррупционную схему в «Укрзализныце» разоблачили правоохранители. Фото: СБУ


Новую коррупционную схему в «Укрзализныце» разоблачили правоохранители. Фото: СБУ

Напомним, «Укрзализныця» вместо ремонта поезда закупила два лимузина Audi А8 Long. За каждый элитный седан железнодорожники заплатили по 4,5 млн грн, а сами машины тщательно скрывали от общественности.

Источник: Ракурс


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