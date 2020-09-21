Руководителей «Укрзализныци» уличили в коррупции. Фото: mind.ua

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Новую коррупционную схему в «Укрзализныце» разоблачили правоохранители. Ряд руководителей общества «зарабатывали» на контейнерных перевозках.

Оказалось, что чиновники искусственно создали для одного из филиалов «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Из-за этого пришлось привлекать к этим услугам фирму, которая была подконтрольна организаторам схемы. Впоследствии дельцы фактически монополизировали этот сегмент рынка. Об этом 21 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Дельцы в результате махинаций вывели в тень более 4 млн грн, а деньги эти потом присвоили. В служебных помещениях «Укрзализныци» и в офисе частной фирмы во время обысков силовики обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.

Кроме того, изъяли более 1,2 млн грн, которые суд уже арестовал. Деньги с сделки один из фигурантов дела прятал в холодильнике. Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, «Укрзализныця» вместо ремонта поезда закупила два лимузина Audi А8 Long. За каждый элитный седан железнодорожники заплатили по 4,5 млн грн, а сами машины тщательно скрывали от общественности.