«Укрзализныця» возобновляет движение на закрытых станциях — переченьhttps://racurs.ua/n145510-ukrzaliznycya-vozobnovlyaet-dvijenie-na-zakrytyh-stanciyah-perechen.htmlРакурс
«Укрзализныця», украинский транспортный перевозчик, восстанавливает движение поездов на большинстве закрытых станций, которые были закрыты из-за попадания в «красную» зону.
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила перевозчику восстановить движение. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что «Укрзализныця» указывает в билетах время отправления и прибытия поездов по зимнему времени. Перевозчик утверждает, что «путешествия в поездах будут более безопасными, поскольку компания придерживается противоэпидемических мероприятий».
Теперь движение поездов восстановят на таких станциях:
- Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область);
- Дубно и Здолбунов (Ровенская область);
- Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область);
- Тернополь (Тернопольская область);
- Станция имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область);
- Сумы (Сумская область);
В то же время продажа билетов будет закрыта на станции Подольск. У перевозчика уточнили, что вернуть билет можно по любой причине не позднее часа после отправления. Деньги за проезд возвращают полностью.
Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» закрыла продажу билетов на поезда в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком из-за попадания этих населенных пунктов в «красную» зону карантина.