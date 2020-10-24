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Ракурс
"Укрзализныця". Фото: Еспресо

«Укрзализныця» возобновляет движение на закрытых станциях — перечень

24 окт 2020, 08:26
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«Укрзализныця», украинский транспортный перевозчик, восстанавливает движение поездов на большинстве закрытых станций, которые были закрыты из-за попадания в «красную» зону.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила перевозчику восстановить движение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Укрзализныця» указывает в билетах время отправления и прибытия поездов по зимнему времени. Перевозчик утверждает, что «путешествия в поездах будут более безопасными, поскольку компания придерживается противоэпидемических мероприятий».

Теперь движение поездов восстановят на таких станциях:


  • Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область);
  • Дубно и Здолбунов (Ровенская область);
  • Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область);
  • Тернополь (Тернопольская область);
  • Станция имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область);
  • Сумы (Сумская область);

В то же время продажа билетов будет закрыта на станции Подольск. У перевозчика уточнили, что вернуть билет можно по любой причине не позднее часа после отправления. Деньги за проезд возвращают полностью.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» закрыла продажу билетов на поезда в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком из-за попадания этих населенных пунктов в «красную» зону карантина.

Источник: Ракурс


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