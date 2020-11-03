Боевые действия на Донбассе. Фото: unn

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Ракурс

Украинский военный получил ранение на Донбассе в результате обстрелов.

С начала текущих суток, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования, которые контролируются Москвой, дважды нарушали режим прекращения огня. Неподалеку Новолуганского боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета, осколками ранило украинского военного. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Раненого бойца доставили в госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние здоровья как средней тяжести.

Также враг стрелял из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное. При этом в штабе убеждают, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

В течение минувших суток, 2 ноября, кремлевские наемники дважды нарушали режим прекращения огня.

Напомним, 29 октября боевики обстреливали позиции украинских войск на Донбассе. В результате атаки врага был ранен один и убиты два военных ВСУ. Также в тот день наемники с помощью беспилотника сбросили гранату ВОГ-25 на украинские позиции, ранив еще одного бойца ВСУ.

После эскалации конфликта Украина созвала экстренное заседание рабочей группы Трехсторонней контактной группы, где стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня и обсудили меры для предотвращения эскалации конфликта в будущем.