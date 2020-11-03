Боевики на Донбассе ранили украинского военногоhttps://racurs.ua/n145995-boeviki-na-donbasse-ranili-ukrainskogo-voennogo.htmlРакурс
Украинский военный получил ранение на Донбассе в результате обстрелов.
С начала текущих суток, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования, которые контролируются Москвой, дважды нарушали режим прекращения огня. Неподалеку Новолуганского боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета, осколками ранило украинского военного. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Раненого бойца доставили в госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние здоровья как средней тяжести.
Также враг стрелял из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное. При этом в штабе убеждают, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
В течение минувших суток, 2 ноября, кремлевские наемники дважды нарушали режим прекращения огня.
Напомним, 29 октября боевики обстреливали позиции украинских войск на Донбассе. В результате атаки врага был ранен один и убиты два военных ВСУ. Также в тот день наемники с помощью беспилотника сбросили гранату ВОГ-25 на украинские позиции, ранив еще одного бойца ВСУ.
После эскалации конфликта Украина созвала экстренное заседание рабочей группы Трехсторонней контактной группы, где стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня и обсудили меры для предотвращения эскалации конфликта в будущем.