Война Зеленского и КСУ — что происходит / / Фото: Коллаж "Ракурса"

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Ракурс

27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверном декларировании), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, являющейся условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

29 октября состоялось экстренное заседание Кабинета министров и Совета нацбезопасности и обороны, после чего президент Владимир Зеленский заверил, что система е-декларирования будет работать несмотря на решение КСУ. В тот же день правительство обязало НАПК восстановить доступ к декларациям чиновников.

Впоследствии Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается уволить весь состав Конституционного суда, а его решение считать «ничтожным» и не имеющим юридических последствий. Глава КСУ Александр Тупицкий в ответ заявил, что этот проект закона содержит признаки конституционного переворота.

2 ноября свыше 100 нардепов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в Раде альтернативный президентскому законопроект о восстановлении е-декларирования.

С чего все началось?

Конституционный суд Украины, в состав которого, как отмечают СМИ, входят судьи Виктора Януковича, экс-президента Петра Порошенко, а также креатуры «Батькивщины», «Свободы», «Народного фронта» и олигарха Игоря Коломойского, своим резонансным решением 27 октября сделали невозможным мониторинг образа жизни депутатов и чиновников и закрыли от украинцев их декларации.

Из 15 судей, которые сейчас работают в составе КСУ, только четыре не голосовали за отмену е-декларирования. Речь идет о Викторе Колеснике, Сергее Головатом, Василии Лемаке (назначенные Порошенко в 2016—2018 годах), а также Олеге Первомайском (назначенным по квоте «Народного Фронта»).

НАПК сначала закрыло доступ к реестру деклараций, однако уже на следующий день работа реестра была восстановлена во исполнение решения Кабмина.

Отметим, что инициировали проверку на предмет конституционности антикоррупционного законодательства 47 нардепов от пророссийской политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые назвали открытый доступ к их декларациям — «незаконным вмешательством в личную и семейную жизнь». Не устраивало политиков и то, что НАПК могло проверять достоверность деклараций, основываясь на информации граждан и СМИ. Например, благодаря декларациям стало известно, что Виктор Медведчук владеет супер-яхтой, недвижимостью и нефтяным бизнесом в России. Помимо яхты, Медведчуку пришлось публично рассказать о 18 автомобилях, 17 земельных участках, пяти домах и ряде другого имущества. Партнером Медведчука в нефтяном бизнесе в России оказался его коллега по фракции ОПЗЖ Тарас Козак. Еще одна соавтор конституционного представления — депутат ОПЗЖ Юлия Левочкина ранее задекларировала около 20 земельных участков в Украине и Франции и виллу на Лазурном побережье площадью свыше 1 тыс. кв. м. Также она является совладелицей активов олигарха Дмитрия Фирташа.

Кроме этого, летом СМИ сообщили о 1,2 млн грн доходов депутата Ильи Киви, которые он якобы заработал на сдаче в аренду помойной ямы. НАПК взялось проверять эту информацию. Но теперь работа Нацагентства «зависла», поскольку суд признал неконституционными ряд его полномочий. Отметим, что не менее интересными являются и декларации судей КСУ.

Что еще рассматривает КСУ?

Конституционный суд Украины рассматривает и другие антикоррупционные новации, введенные в последние годы в Украине. В частности, судьи должны рассмотреть законность создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), механизма спецконфискации в уголовном производстве, уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников. Ранее КСУ признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро, а также вывел за рамки закона назначение директора НАБУ Артема Сытника.

Кроме вопросов антикоррупционной реформы, в настоящее время на рассмотрении в КСУ находятся:

закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (в прошлом году суд признал конституционной языковую статью закона об образовании, которая дублируется и в законе о госязыке);

закон о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (этот документ считают основополагающим для стабильной работы украинских банков, а его отмена прибавит аргументов Коломойскому в суде против «ПриватБанка»);

«антиколомойский» закон (закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда, обжалование его в КСУ инициировала «Батькивщина»);

закон об открытии рынка земли (КСУ должен растолковать нормы Конституции, касающиеся права собственности на землю, и своим решением может отменить земельную реформу);

медицинская реформа Супрун (речь идет о законе «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», представление в КСУ подписали преимущественно экс-регионалы).

Кто назначает судей КСУ?

18 судей назначают три органа — президент, Верховная Рада и съезд судей. Сначала проводятся открытые конкурсы, после чего служителей Фемиды выбирают из перечня победителей.

В КСУ до сих пор вакантны три должности судей (два места по квоте Рады, один — съезда судей). Ранее законодательство допускало увольнение судьи КСУ за «нарушение присяги», однако с 2016 года подобные возможности запрещены Конституцией.

Ст. 149 (1) Основного закона дает исчерпывающий перечень оснований для увольнения судьи КСУ:

неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

нарушение требований о несовместимости (если судья совмещает работу в КСУ с другой);

совершение им существенного дисциплинарного проступка;

подачи заявления об увольнении по собственному желанию.

При этом исключительное право уволить судью имеет сам КСУ не менее 12 голосами из 18.

Также работа судьи прекращается в случае смерти, достижения 70 лет, прекращения гражданства Украины, признания судьи пропавшим без вести, умершим или недееспособным. А также в случае признания судом виновным в совершении преступления.

Привлечь судей к уголовной ответственности за их решение невозможно. Недавно Госбюро расследований возбудило дело по заявлению депутата Ярослава Юрчишина («заговор с целью захвата власти»). Если следователи докажут, что такой заговор в КСУ существовал и он не был связан только с голосованием, тогда судей можно привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, ГБР расследует возможную государственную измену главы КСУ Александра Тупицкого, а НАПК обещает передать в ГБР материалы на судью Владимира Мойсика о подделке документов.

Что говорит Зеленский?

1 ноября президент заявил, что «демарш КСУ — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны». Зеленский, по сообщениям СМИ, намекал на Коломойского, Медведчука и Порошенко, который якобы «лично все инспирировал, чтобы расшатать власть».

Вместе с тем предложение Владимира Зеленского просто распустить Конституционный суд руками Верховной Рады спровоцировало ряд дискуссий о законности подобных действий власти. Напомним, что президент направил депутатам проект закона № 4288 о перезагрузке КСУ, которым предлагает распустить нынешний состав Конституционного суда и избрать новый. Также этим же законом президент предлагает восстановить все антикоррупционные нормы закона, которые 27 октября отменил КСУ.

Такой проект закона Зеленского вызвал волну критики, поскольку существует четкая процедура назначения и увольнения судей КСУ.

Что касается работы судей и добропорядочности судебной ветви власти — уже сформирована комиссия при Офисе президента Украины. Мы ждем от них наработок: реальных, серьезных, фундаментальных, чтобы мы действительно довели эту реформу до конца… при моей каденции. Или даже в ближайшие месяцы, — заявил Зеленский в телеэфире 2 ноября.

Глава государства не исключил и роспуска Верховной Рады, если депутаты не уволят судей КСУ.

У нас с вами, несмотря на этот политический угол, есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти. У нас же много нормальных судей, но и реально много опасных судей…, из-за чего много проблем и нет доверия к судебной ветви власти… Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего «слуг народа»… Если мы пойдем вразрез, мы будем исходить из тупика даже таким путем (речь идет о роспуске парламента — ред.), — отметил Зеленский.

В то же время свыше 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 2 ноября зарегистрировали законопроект № 4304 «О возобновлении действия отдельных положений закона Украины „О предотвращении коррупции“ и Уголовный кодекс Украины», в котором не упоминается об увольнении судей КСУ.

Позиция Конституционного суда

За ночь склепали. Законопроект президента имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, — так глава КСУ Александр Тупицкий прокомментировал проект закона Зеленского.

Он назвал этот документ «априори неконституционным». Тупицкий также обвинил окружение президента в попытке взять под контроль КСУ.

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком и автором текста решения по делу об отмене ответственности чиновников за коррупцию, утверждает, что действия Зеленского направлены на узурпацию власти. Когда Слиденко спросили, как будут развиваться события, если парламент примет президентский законопроект о прекращении полномочий судей КСУ, он заявил:

Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что, кроме 226-ти депутатов, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти. Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в аудиозаписи (глава государства записал обращение к «слугам» о КСУ — ред.)? Зеленский наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что КСУ покушался на государственный строй. Чем покушался? Что Конституционный суд отменил ст. 366−1 Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно.

Поддерживает ли Верховная Рада Зеленского?

В ближайшее время парламент будет выбирать, чей законопроект поддержать: Зеленского — о перезагрузке КСУ или Разумкова — о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Антикоррупционный комитет Рады на заседании 3 ноября поддержал законопроект спикера, а президентский все еще не рассматривал.

Инициатива Зеленского о роспуске КСУ не пользуется существенной поддержкой у «слуг». Кроме этого, фракции «Голоса», «Европейской солидарности», ОПЗЖ и депутатская группа «За будущее» выступили против принятия этого законопроекта. Не поддерживают его и в «Батькивщине».

Оптимистично настроен о судьбе законопроекта Зеленского лишь его представитель в КСУ Федор Вениславский:

Оцениваю законопроект Зеленского как адекватное политико-правовое решение ситуации, которая возникла в результате антигосударственных решений КСУ. Думаю, нардепы понимают, что, если оставить ситуацию в нынешнем состоянии, это приведет к разрушению государства, — заявил он в комментарии LIGA.net.

Отметим, что до 6 ноября парламентарии могут подать альтернативные законопроекты. Ранее для агитации «слуг» за свой законопроект Зеленский записал эмоциональное аудиообращение, в котором упомянул о «смерти государства», «кровавом хаосе» и противостоянии на улицах в качестве «жесткой, но справедливой» реакции общества.

Также известно, что на заседании фракции «Слуга народа» Зеленский спросил у Разумкова, почему тот не согласовал свой законопроект с ним. Разумков ответил, что согласовал с заместителями, а когда Зеленский ушел, спикер заявил, что нельзя принимать законы, которые нарушают другие законы. У «слуг» инициатива Разумкова получила большую поддержку, нежели Зеленского. Также «слуги» решили обратиться к судьям КСУ с призывом уйти в отставку. Соответствующее обращение 3 декабря было озвучено во время пленарного заседания Верховной Рады.

Кроме того, фракция монобольшинства решила зарегистрировать законопроект № 4311 авторства Александра Корниенко и нардепа от «Голоса» Ярослава Юрчишина об увеличении минимального количества голосов, необходимых для принятия решений КСУ. Документ предлагает увеличить это число с 12 до 17.

Поднять кворум — это наш план Б. Если мы не можем победить КСУ, мы должны усложнить ему жизнь, — заявили в «Слуге народа».

Реакция мира на конституционный кризис в Украине

В Европейском Союзе призывают Киев как можно скорее разрешить конфликт с КСУ. По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, решение КСУ ставит под вопрос последние достижения Украины в области борьбы с коррупцией, а также обязательства, которые взяла на себя Украина в отношениях с ЕС.

Мы приняли во внимание, насколько срочно президент и другие органы власти начали решать эту проблему. Очень важно, чтобы сейчас украинская власть, особенно парламент, быстро нашли разумный выход из ситуации, — заявил он.

Также Маасикас отметил, что в ЕС обратили внимание и на призыв Зеленского к проведению общей судебной реформы в Украине и готовы ее поддержать.

Кроме этого, в посольстве США в Украине призвали все ветви власти в Украине объединиться ради диалога и выработки общего решения.

США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия с все большей обеспокоенностью следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный в Конституции Украины европейский и евроатлантический курс, — говорится в сообщении американского посольства в Фейсбук.

В то же время руководители Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции заявили, что прекращение полномочий судей КСУ стало бы «вопиющим нарушением Конституции и основополагающего принципа распределения полномочий ветвей власти».

Что дальше?

Сейчас голосов за законопроект Зеленского нет. «Группа Коломойского» в «Слуге народа» и других фракциях не будет поддерживать этот проект закона. Также сейчас как минимум 13 нардепов болеют коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, законопроект Зеленского выглядит как инструмент для поднятия ставок в переговорах с КСУ.

Мой законопроект — это дамоклов меч, который будет висеть над судьями, и они не отменят ни земельную реформу, ни закон о языке, ни закон о ВАКС, — заявил Зеленский на телеэфире 3 ноября.

В Конституции заложен принцип разделения властей. Полномочия Конституционного суда были специально выписаны так, чтобы на него не было влияния исполнительной и законодательной ветвей, чтобы он фактически был «финальным арбитром». Предложенный президентом законопроект противоречит Конституции, — считает юрист Роман Марченко.

Если можно распустить КСУ законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации оно легко наберет необходимое количество голосов… Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием, — написал на своей странице в Фейсбук глава фракции «Голос» Сергей Рахманин.

Критике подвергают не только инициативу Зеленского, но и законопроект Разумкова.

О законопроекте Разумкова. Норма об усилении/восстановлении административной и уголовной ответственности не может иметь обратной силы во времени. Ретроактивность такой нормы невозможна. Поэтому все равно будем иметь зебру: полоса наличия ответственности до 27 октября; полоса отсутствии ответственности после этой даты; полоса установления ответственности после принятия и обнародования закона Разумкова. Наличие непродолжительного периода отсутствия ответственности означает, что все уголовные производства, зарегистрированные до 27 октября, подлежат закрытию. Поэтому проект закона Разумкова, по моему мнению, хуже альтернативных законопроектов, которые не грешат недостатком ретроактивности, — убежден судья Восточного апелляционного хозсуда Михаил Слободин.



Отметим, что Конституционный суд может исправить ситуацию сам, если судьи изменят юридическую позицию в решении и попытаются это обосновать, опираясь на международные обязательства Украины. Или судьи могут по собственной инициативе подать в отставку.