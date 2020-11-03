Конституционный кризис — хроника противостояния КСУ и Зеленского, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n145977-konstitucionnyy-krizis-hronika-protivostoyaniya-ksu-i-zelenskogo.html

Ракурс

В Украине продолжается жесткий конституционный кризис. 27 октября КСУ признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства (об ответственности за недостоверное декларирование) и полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Реакция общества, Запада и исполнительной власти была молниеносной и жесткой. Президент внес в Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. Сейчас политики и юристы ищут варианты выхода из кризиса. «Ракурс» следит за ходом событий.

14.50 — глава КСУ Александр Тупицкий заявил о травле — якобы против него хотят открыть уголовные дела, чтобы через суд отстранить от должности.

13.52 — против законопроекта президента Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» выступили четыре депутатские силы Верховной Рады. Речь идет о фракции «Голос», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутатской группе «За будущее».

12.48 — в Верховной Раде обратились к судьям Конституционного суда Украины с требованием уйти в отставку. Такова инициатива фракции СН.

12.24 — законопроект Зеленского по перезагрузке Конституционного суда Украины экс-президент Петр Порошенко назвал попыткой «взять штурмом КСУ».

11.21 — во фракции «Голос» предлагают такой выход из кризиса: «Сначала поднимаем кворум в Конституционном суде, заставляем их работать в рамках Конституции, но законным способом. Далее исправляем позицию по антикоррупционной инфраструктуре и вместе движемся в евроинтеграционном направлении».

10.50 — к судьям КСУ сегодня снова пришли протестующие. Проходит акция «Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов! «. Активисты обеспокоены рассмотрением закона об украинском языке.

10.10 — опальный экс-«слуга» Гео Лерос заявил, что решение Конституционного суда Украины по сворачиванию антикоррупционной реформы принималось при поддержке Офиса президента Владимира Зеленского.

2 ноября

22.00 — президент Украины допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и особенно «Слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.

21.40 — «слуги» на заседании фракции согласились поддержать Зеленского, если не будут найдены менее болезненные решения.

14.59 — Зеленский настоял на принятии закона об увольнении судей Конституционного суда и записал необычное обращение к депутатам от «Слуги народа». Он пугает кровопролитием, если не разогнать Конституционный суд.