ВРУ может назначить двух судей КСУ уже 6 ноября. Фото: ua.news

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Ракурс

Двух судей Конституционного суда уже 6 ноября может назначить Верховная Рада Украины на своем заседании.

Парламентский комитет несколько месяцев назад рассматривал кандидатуры на два вакантных места в составе КСУ. На заседание ВРУ пригласили шесть претендентов на должности судей Конституционного суда. Об этом 5 ноября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главы комитета Радима Губаня.

Кроме того, кандидат на должность судьи КСУ Руслан Сидорович уже опубликовал на собственной странице в Facebook приглашение на парламентское заседание. В документе кандидатами на должность судьи Конституционного суда также указаны Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко и Николай Сирый.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроекты, связанные с недавним резонансным решением Конституционного суда Украины относительно электронных деклараций, рассмотрят на следующей неделе.