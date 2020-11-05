ВРУ може призначити двох суддів КСУ вже 6 листопада. Фото: ua.news

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Двох суддів Конституційного суду вже 6 листопада може призначити Верховна Рада України на своєму засіданні.

Парламентський комітет кілька місяців тому розглядав кандидатури на два вакантні місця у складі КСУ. На засідання ВРУ запросили шістьох претендентів на посади суддів Конституційного суду. Про це 5 листопада повідомляє «Українська правда» із посиланням на глави комітету Радима Губаня.

Крім того, кандидат на посаду судді КСУ Руслан Сидорович вже опублікував на власній сторінці у Facebook запрошення на парламентське засідання. У документі кандидатами на посаду судді Конституційного суду також вказані Ольга Боднар-Петровська, Наталя Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко та Микола Сірий.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що законопроекти, пов’язані з нещодавнім резонансним рішенням Конституційного суду України щодо електронних декларацій, розглянуть наступного тижня.