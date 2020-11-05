Дмитрий Разумков, фото: пресс-служба Верховной Рады

https://racurs.ua/n146071-kogda-rassmotryat-zakonoproekty-po-resheniu-ksu-rasskazal-razumkov-elektronnoe-deklarirovanie.html

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Законопроекты, связанные с недавним резонансным решением Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронных деклараций, рассмотрят на следующей неделе.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил об этом сегодня, 5 ноября, во время заседания парламента.

По словам Разумкова, Рада не сможет сегодня или завтра, 6 ноября, рассмотреть поданный им вместе с группой депутатов и уже поддержан парламентским комитетом по вопросам антикоррупционной политики законопроект № 4304.

Дело в том, что народный депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский 4 ноября подал альтернативный законопроект № 4304−1, решения бюджетного комитета по которому пока нет.

Я не буду комментировать это действие, но вы знаете, что Верховная Рада не может нарушать закон, — отметил Разумков.

Спикер напомнил, что 2 ноября почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции по законопроекту № 4304, однако Дубинский «по непонятным причинам» внес альтернативный.

По предложению Разумкова Рада голосами 292 народных депутатов поддержала предложение о сокращении сроков подготовки к первому чтению этих двух законопроектов.

Целью этих законопроектов является устранение пробелов в антикоррупционном законодательстве, которые возникли из-за резонансного решения КСУ.

Напомним, Конституционный суд в конце октября отменил нормы законодательства об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и сокрытие имущества.