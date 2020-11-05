Дмитро Разумков, фото: прес-служба Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n146071-koly-rozglyanut-zakonoproekty-po-rishennu-ksu-rozpoviv-razumkov.html

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Законопроекти, пов’язані з нещодавнім резонансним рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронних декларацій, розглянуть наступного тижня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про це сьогодні, 5 листопада, під час засідання парламенту.

За словами Разумкова, Рада не зможе сьогодні чи завтра, 6 листопада, розглянути поданий ним разом з групою депутатів та вже підтриманий парламентським комітетом з питань антикорупційної політики законопроект № 4304.

Річ у тім, що народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський 4 листопада подав альтернативний законопроект № 4304−1, рішення бюджетного комітету по якому поки що немає.

Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте, що Верховна Рада не може порушувати закон, — зазначив Разумков.

Спікер нагадав, що 2 листопада майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції щодо законопроекту № 4304, проте Дубінський «з незрозумілих причин» вніс альтернативний.

За пропозицією Разумкова Рада голосами 292 народних депутатів підтримала пропозицію про скорочення строків підготовки до першого читання цих двох законопроектів.

Метою цих законопроектів є усунення прогалин в антикорупційному законодавстві, котрі виникли через резонансне рішення КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд наприкінці жовтня скасував норми законодавства щодо кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та приховування майна.