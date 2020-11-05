Реєстр електронних декларацій в Україні можуть закрити, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

https://racurs.ua/ua/n146056-vlasnyk-serveriv-z-e-deklaraciyamy-hoche-prypynyty-yih-zberigannya-zmi.html

Ракурс

Електронні декларації в Україні можуть припинити зберігати.

З відповідним позовом до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) звернулося товариство «Алтаюр», котре володіє серверами, на яких вони зберігаються. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на текст відповідного позову.

Зазначається, що адвокат товариства посилається на резонансне рішення Конституційного суду, який наприкінці жовтня скасував норму законодавства, котра, зокрема, передбачала зберігання та оприлюднення декларації Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Тож власник серверів вважає, що наразі законодавство не передбачає таких повноважень НАЗК, а тому зберігання декларацій є перевищенням владних повноважень. Власники підприємства вважають, що протизаконне використання обладнання порушує їхні права.

Тому у позові вимагається визнати дії НАЗК протиправними та зобов’язати відомство не зберігати декларації.

НАЗК з 2017 року орендувало в «Алтаюру» сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством «Українські спеціальні системи», яке адмініструє реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили, що ціна на оренду є завищеною, тож договір з компанією не був продовжений, було розпочате розслідування, а сервери згодом арештували.

В «Алтаюрі» заперечують завищення ціни і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.

У НАЗК в коментарі виданню зазначили, що про позов власників серверів до ОАСК ще не знають.

Варто додати, що голова НАЗК Олександр Новіков в нещодавньому інтерв’ю «Громадському» заявив, що дружина власника «Алтаюру» працює в Конституційному суді консультантом.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону норму законодавства про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна.