Реестр электронных деклараций в Украине могут закрыть, фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

https://racurs.ua/n146056-vladelec-serverov-s-deklaraciyami-hochet-prekratit-ih-hranenie-smi.html

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Электронные декларации в Украине могут прекратить хранить.

С соответствующим иском в Окружной админсуд Киева (ОАСК) обратилось общество «Алтаюр», владеющее серверами, на которых они хранятся. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на текст соответствующего иска.

Отмечается, что адвокат общества ссылается на резонансное решение Конституционного суда, в конце октября отменившего норму законодательства, которая, в частности, предусматривала хранение и обнародование декларации Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Таким образом владелец серверов считает, что сейчас законодательство не предусматривает таких полномочий НАПК, а потому хранения деклараций является превышением властных полномочий. Владельцы предприятия считают, что противозаконное использование оборудования нарушает их права.

Поэтому в иске требуется признать действия НАПК противоправными и обязать ведомство не хранить декларации.

НАПК с 2017 года арендовало у «Алтаюра» серверы для реестра. Они используются предприятием «Украинские специальные системы», которое администрирует реестр.

В начале 2020 года в НАПК заподозрили, что цена на аренду является завышенной, поэтому договор с компанией не был продлен, было начато расследование, а серверы впоследствии арестовали.

В «Алтаюре» отрицают завышение цены и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.

В НАПК в комментарии изданию отметили, что об иске владельцев серверов в ОАСК еще не знают.

Стоит добавить, что глава НАПК Александр Новиков в недавнем интервью «Громадському» заявил, что жена владельца «Алтаюра» работает в Конституционном суде консультантом.

Напомним, Конституционный суд признал несоответствующим Основному закону норму законодательства об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и сокрытие имущества.