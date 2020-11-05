Геройство «Динамо» против «Барселоны», фото — Динамо

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Ракурс

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграло в гостях с каталонской «Барселоной».

К поединку на «Камп Ноу» «бело-синие» готовились, имея серьезные кадровые проблемы. К травмированным и больным ранее Бурде, Тимчику, Костевичу, Бущану, Бойко и Миколенко добавилась целая группа новых футболистов, которые заразились COVID-19, а также дисквалифицированный за удаление в Будапеште капитан Сидорчук.

Матч

Лидер «Барсы» Лионель Месси уже на 5-й минуте заработал пенальти. Аргентинец четко пробил в угол —- прыжок еврокубкового дебютанта Нещерета не спас «бело-синих» от пропущенного гола.

В дальнейшем матч превратился в 12 сейвов Нещерета и обмен моментами обеими командами. «Барселона» играла сама и давала играть киевлянам.

Лучшие моменты у гостей упустили Буяльский, Цыганков и Супряга. Кендзера забил, но перед этим мяч пересек в воздухе линию ворот.

Нещерет также творил чудеса в воротах. Он отразил выстрел Месси со штрафного и удар Альбы головой в упор. Впрочем, Пике подрезал головой мяч после навеса Фати — 2:0.

На 75-й минуте Цыганков сыграл на добивании после выстрела Вербича из пределов штрафной и сейва голкипера — 2:1.

После матча

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал выездной матч против «Барселоны». Он сказал, что «попал в какую-то сказку».

Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов — это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с «Барселоной» на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с «Шахтером», — рассказал кипер киевлян.

Рональд Куман, тренер каталонцев, назвал «Динамо» очень конкурентной командой.

Могла быть ничья, но тер Штеген прекрасно себя проявил, несмотря на многие выходов один на один. Марк-Андре показал, что он большой вратарь. Голкипер киевлян тоже действовал отлично. Иногда ты заслуживаешь большего. Может, мы заслуживали менее, но выиграли, — прокомментировал игру Куман.

Наставник киевлян Мирча Луческу заподозрил, что пенальти в ворота «Динамо» был несправедливым.

Как мне сказали помощники, пенальти был назначен не совсем справедливо. После этого мы начали играть гораздо лучше, но важную роль сыграло отсутствие опыта, из-за чего мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, мы, как минимум, заслуживали ничью, но, учитывая те факты и условия, в которых мы оказались, я доволен игрой ребят. Хочу отметить дебют Нещерета, — сообщил Луческу.

«Динамо» продолжает с одним очком занимать третье место в таблице. Ответный матч с «Барселоной» через три недели, 24 ноября, в Киеве на НСК «Олимпийский».