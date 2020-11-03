«Шахтер» потерпел сокрушительное поражение в матче ЛЧ против «Боруссии»

«Шахтер» уступил «Боруссии». Фото: ФК «Шахтер» в Twitter

https://racurs.ua/n145999-shahter-poterpel-sokrushitelnoe-porajenie-v-matche-lch-protiv-borussii.html

Ракурс

Донецкий «Шахтер» в домашнем матче с крупным счетом проиграл менхенгладбахской «Боруссии».

Феерическая победа на мадридским «Реалом» на выезде и нулевая ничья против «Интера» дома позволяла прогнозировать победу над немцами в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Однако на «Олимпийском» в Киеве «горняков» ждало сокрушительное фиаско.

В первом тайме гости отправили в ворота юного Анатолия Трубина четыре мяча —дважды забивал Алассан Плеа, по голу Кристоф Крамер и Раме Бенсебайно. Разгромным счет стал уже во втором тайме усилиями Ларса и того же Плеа, который оформил хет-трик.

Это поражение стало крупнейшим в истории «Шахтера» в Лиге чемпионов.

«Шахтер» — «Боруссия» М 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 77, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

«Шахтер»: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46) — Марлос (Коваленко, 46), Соломон, Тете — Тайсон (Мораес, 46).

«Боруссия» М: Зоммер — Лайнер (Ланг, 82), Элведи (Янчке, 82), Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн (Лазаро, 74), Штиндль (Вольф, 69), Тюрам — Плеа (Траоре, 82).

Предупреждения: Хочолава, Соломон — Ланг

Напомним, 27 октября в рамках второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» не сумел обыграть «Интер» и взять реванш за вылет из полуфинала Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне.