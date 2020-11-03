«Шахтар» зазнав нищівної поразки у матчі ЛЧ проти «Боруссії»

Шахтар» поступився «Боруссії». Фото: ФК «Шахтар» у Twitter

https://racurs.ua/ua/n145999-shahtar-zaznav-nyschivnoyi-porazky-u-matchi-lch-proty-borussiyi.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» у домашньому матчі з великим рахунком програв менхенгладбаській «Боруссії».

Феєрична перемога на мадридським «Реалом» на виїзді та нульова нічия проти «Інтера» вдома дозволяла прогнозувати перемогу над німцями у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Однак на «Олімпійському» в Києві «гірників» чекало нищівне фіаско.

У першому таймі гості відправили у ворота юного Анатолій Трубіна чотири м’ячі — двічі забивав Алассан Плеа, по одному голу Крістоф Крамер та Рамі Бенсебайні. Розгромним рахунок став у другому таймі зусиллями Ларса та того ж Плеа, який оформив хет-трик.

Ця поразка стала найбільшою в історії «Шахтаря» у Лізі чемпіонів.

Шахтар — Боруссія М 0:6

Голи: Плеа, 8, 26, 77, Бондар, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

«Шахтар»: Трубін — Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко — Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46) — Марлос (Коваленко, 46), Соломон, Тете — Тайсон (Мораес, 46).

«Борусія» М: Зоммер — Лайнер (Ланг, 82), Элведи (Янчке, 82), Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн (Лазаро, 74), Штиндль (Вольф, 69), Тюрам — Плеа (Траоре, 82).

Попередження: Хочолава, Соломон — Ланг

Нагадаємо, 27 жовтня у рамках другого туру Ліги чемпіонів «Шахтар» не зумів обіграти «Інтер» та взяти реванш за виліт з півфіналу Ліги Європи УЄФА в минулому сезоні.