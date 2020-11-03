Італійський суд повністю виправдав Віталія Марківа. Фото: 5 канал

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Ракурс

Віталій Марків, боєць Національної гвардії України, повністю виправданий італійським судом.

Апеляційний суд Мілана 3 листопада після майже п’ятигодинної перерви відновив слухання і виправдав українця. Служителі Феміди винесли рішення, що нацгвардієць не здійснив злочину. Про це 3 листопада повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Марків вільний. Це величезна перемога України, — цитує прес-служба главу МВС Арсена Авакова.

Як відомо, 30-річний старший сержант Нацгвардії Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана. У липні минулого року суд присудив йому 24 роки неволі. Його арештували у Болоньї 30 червня 2017 року.

Марківа звинувачували у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ Донецької області.

Восени 2019 року Київ подав апеляційну скаргу на вирок Марківу. У серпні 2020 року українські правоохоронці провели низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун та отримали докази невинуватості нацгвардійця.

У вересні та жовтні цього року у Мілані відбулася низка засідань апеляційного суду у справі Марківа, а 23 жовтня захист українця пред’явив суду присяжних факти, що свідчать про його непричетність до загибелі Рокеллі.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що родина журналіста Андреа Рокеллі планує отримати від України достатньо велику суму компенсації за загибель члена сім’ї.