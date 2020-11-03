Итальянский суд полностью оправдал Виталия Маркива. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n145998-italyanskiy-sud-polnostu-opravdal-nacgvardeyca-markiva-avakov.html

Ракурс

Виталий Маркив, боец Национальной гвардии Украины, полностью оправдан итальянским судом.

Апелляционный суд Милана 3 ноября после почти пятичасового перерыва возобновил слушания и оправдал украинца. Служители Фемиды вынесли решение, что нацгвардеец не совершил преступления. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Марков свободен. Это огромная победа Украины, — цитирует пресс-служба главу МВД Арсена Авакова.

Как известно, 30-летний старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме возле Милана. В июле прошлого года суд присудил ему 24 года неволи. Его арестовали в Болонье 30 июня 2017 года.

Маркива обвиняли в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск Донецкой области.

Осенью 2019 года Киев подал апелляционную жалобу на приговор Маркиву. В августе 2020 года украинские правоохранители провели ряд следственных действий на месте событий, в Славянске и на горе Карачун и получили доказательства невиновности нацгвардейца.

В сентябре и октябре этого года в Милане состоялся ряд заседаний апелляционного суда по делу Маркива, а 23 октября защита украинца предъявила суду присяжных факты, свидетельствующие о его непричастности к гибели Рокелли.

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что семья журналиста Андреа Рокелли планирует получить от Украины достаточно большую сумму компенсации за гибель члена семьи.