Геройство «Динамо» проти «Барселони», фото — Динамо

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Ракурс

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо» зіграло в гостях із каталонською «Барселоною».

До поєдинку на «Камп Ноу» «біло-сині» готувалися, маючи серйозні кадрові проблеми. До травмованих та хворих раніше Бурди, Тимчика, Костевича, Бущана, Бойка та Миколенка додалася ціла група нових футболістів, які заразилися COVID-19, а також дискваліфікований за вилучення в Будапешті капітан Сидорчук.

Матч

Лідер «Барси» Ліонель Мессі вже на 5-й хвилині заробив пенальті. Аргентинець чітко пробив у кут — стрибок єврокубкового дебютанта Нещерета не врятував «біло-синіх» від пропущеного гола.

Надалі матч перетворився на 12 сейвів Нещерета і обмін моментами обома командами. «Барселона» грала сама і давала грати киянам.

Найкращі моменти в гостей згаяли Буяльський, Циганков і Супряга. Кендзьора забив, але за мит перед цим м’яч перетнув у повітрі лінію воріт.

Нещерет також творив дива у воротах. Він відбив постріл Мессі зі штрафного і удар Альби головою впритул. Утім, Піке підрізав головою м’яча після навісу Фаті — 2:0.

На 75-й хвилині Циганков зіграв на добиванні після пострілу Вербича з меж штрафного та сейву голкіпера — 2:1.

Після матчу

Воротар «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував виїзний матч проти «Барселони». Він сказав, що «потрапив у якусь казку».

Приємно вперше зіграти на такому стадіоні в Лізі чемпіонів — це мрія будь-якого футболіста, і я не виняток. Відчули впевненість у своїх силах і те, що можемо грати з «Барселоною» на рівних, коли взяли м’яч під свій контроль і почали створювати моменти, але на лінії воріт добре діяв їхній голкіпер.

З такими суперниками приємно грати. Гадаю, ми зможемо добре підготуватися до гри з «Шахтарем», — розповів кіпер киян.

Рональд Куман, тренер каталонців, назвав «Динамо» дуже конкурентною командою.

Могла бути нічия, але тер Штеген чудово себе проявив, незважаючи на багато виходів сам на сам. Марк-Андре показав, що він великий воротар. Голкіпер киян теж діяв відмінно. Іноді ти заслуговуєш більшого. Може, ми заслуговували меншого, але виграли, — прокоментував гру Куман.

Наставник киян Мірча Луческу запідозрив, що пенальті у ворота «Динамо» був несправедливим.

Як мені сказали помічники, пенальті був призначений не зовсім справедливо. Після цього ми почали грати набагато краще, але важливу роль зіграла відсутність досвіду, через що ми не змогли реалізувати наші моменти. Гадаю, ми, як мінімум, заслуговували на нічию, але, з огляду на ті факти і умови, у яких ми опинилися, я задоволений грою хлопців. Хочу відзначити дебют Нещерета, — повідомив Луческу.

«Динамо» продовжує з одним очком займати третє місце в таблиці. Матч-відповідь із «Барселоною» за три тижні, 24 листопада, в Києві на НСК «Олімпійський».