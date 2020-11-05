В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pkist

https://racurs.ua/ua/n146054-epidemiya-koronavirusu-v-ukrayini-vstanovyla-novyy-sumnyy-rekord.html

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 4 листопада, зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання 369 дітей та 514 медиків. Госпіталізовано за добу 1 тис. 269 осіб.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу зафіксована в таких регіонах:

Києві — 983 випадки;

Харківській області — 771 випадок;

Хмельницькій області — 550 випадків;

Запорізькій області — 523 випадки;

Донецькій області — 506 випадків.

Коронавірус за добу забрав життя 193 осіб, одужали за результатами 4 листопада 8 тис. 378 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 430 тис. 467 осіб;

одужали 184 тис. 782 пацієнтів;

померли 7 тис. 924 хворих.

Нагадаємо, попередній рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 було зафіксовано за результатами 3 листопада.