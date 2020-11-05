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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pkist

Епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

5 лис 2020, 08:57
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 4 листопада, зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання 369 дітей та 514 медиків. Госпіталізовано за добу 1 тис. 269 осіб.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу зафіксована в таких регіонах:

  • Києві — 983 випадки;
  • Харківській області — 771 випадок;
  • Хмельницькій області — 550 випадків;
  • Запорізькій області — 523 випадки;
  • Донецькій області — 506 випадків.

Коронавірус за добу забрав життя 193 осіб, одужали за результатами 4 листопада 8 тис. 378 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 430 тис. 467 осіб;
  • одужали 184 тис. 782 пацієнтів;
  • померли 7 тис. 924 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, попередній рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 було зафіксовано за результатами 3 листопада.

Джерело: Ракурс


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