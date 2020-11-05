У США тривають президентські вибори, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n146053-vybory-v-ssha-shtab-trampa-cherez-sud-namagaietsya-zupynyty-pidrahunok-golosiv.html

Ракурс

У США триває підрахунок голосів, відданих виборцями на нещодавніх президентських виборах. Фаворитами виборів є чинний президент Дональд Трамп та представник республіканської партії Джо Байден

Штаб Трампа подав до судів у штатах Джорджія, Мічиган і Пенсільванія позови з вимогою зупинити підрахунок голосів. У Трампа ці позови мотивують відсутністю доступу до відстеження підрахунку, повідомляє агентство Associated Press.

Також у штабі Трампа заявляють, що фіксують порушення в декількох округах штату Вісконсин.

Ці дії демонструють нову правову стратегію, про яку президент сигналізував протягом кількох тижнів — що він буде атакувати цілісність процесу голосування в штатах, де результат може означати його поразку, — зазначає видання.

На фоні подій підрахунку голосів у США розпочалися протестні акції, учасників яких почала затримувати поліція.

Так, на вулиці з вимогами, щоб влада «підраховувала кожен голос», вийшли протестувальники у Міннеаполісі (штат Міннесота) та Портленді (штат Орегон), повідомляє The Guardian.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53 — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) November 5, 2020

Для того, щоб перемогти на виборах, кандидату у президенти США потрібно набрати щонайменше 270 голосів виборників. Наразі шанси на перемогу зберігаються як у Трампа, так і в Байдена.

Нагадаємо, команда Байдена розпочала збір коштів на судове протистояння з Трампом щодо результатів підрахунку голосів.