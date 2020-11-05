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Ракурс
У США тривають президентські вибори, фото: Gage Skidmore

Вибори в США — штаб Трампа через суд намагається зупинити підрахунок голосів

5 лис 2020, 08:29
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У США триває підрахунок голосів, відданих виборцями на нещодавніх президентських виборах. Фаворитами виборів є чинний президент Дональд Трамп та представник республіканської партії Джо Байден

Штаб Трампа подав до судів у штатах Джорджія, Мічиган і Пенсільванія позови з вимогою зупинити підрахунок голосів. У Трампа ці позови мотивують відсутністю доступу до відстеження підрахунку, повідомляє агентство Associated Press.

Також у штабі Трампа заявляють, що фіксують порушення в декількох округах штату Вісконсин.

Ці дії демонструють нову правову стратегію, про яку президент сигналізував протягом кількох тижнів — що він буде атакувати цілісність процесу голосування в штатах, де результат може означати його поразку, — зазначає видання.

На фоні подій підрахунку голосів у США розпочалися протестні акції, учасників яких почала затримувати поліція.

Так, на вулиці з вимогами, щоб влада «підраховувала кожен голос», вийшли протестувальники у Міннеаполісі (штат Міннесота) та Портленді (штат Орегон), повідомляє The Guardian.

Для того, щоб перемогти на виборах, кандидату у президенти США потрібно набрати щонайменше 270 голосів виборників. Наразі шанси на перемогу зберігаються як у Трампа, так і в Байдена.


Результати підрахунку голосів на виборах у США, інфографіка: CNN

Нагадаємо, команда Байдена розпочала збір коштів на судове протистояння з Трампом щодо результатів підрахунку голосів.


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