У США триває підрахунок голосів, відданих виборцями на нещодавніх президентських виборах. Фаворитами виборів є чинний президент Дональд Трамп та представник республіканської партії Джо Байден

Штаб Трампа подав до судів у штатах Джорджія, Мічиган і Пенсільванія позови з вимогою зупинити підрахунок голосів. У Трампа ці позови мотивують відсутністю доступу до відстеження підрахунку, повідомляє агентство Associated Press.

Також у штабі Трампа заявляють, що фіксують порушення в декількох округах штату Вісконсин.

На фоні подій підрахунку голосів у США розпочалися протестні акції, учасників яких почала затримувати поліція.

Так, на вулиці з вимогами, щоб влада «підраховувала кожен голос», вийшли протестувальники у Міннеаполісі (штат Міннесота) та Портленді (штат Орегон), повідомляє The Guardian.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53