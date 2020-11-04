Дональд Трамп та Джо Байден, фото: NDLA

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Ракурс

Вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі на завершальні стадії перебуває підрахунок голосів.

У команді одного з фаворитів виборів — чинного президента США Дональда Трампа, заявили, що негайно вимагатимуть перерахунку у штаті Вісконсин, де перемагає інший фаворит виборів — представник Демократичної партії Джо Байден, повідомляє CNN.

У Трампа наголошують, що до них надійшли повідомлення про порушення в деяких округах у Вісконсині, котрі могли вплинути на результат виборів.

Раніше Трамп звинувачував представників Демократичної партії в тому, що вони намагаються сфальсифікувати результати голосування в низці ключових штатів.

Також Трамп заявляв про намір через суди заблокувати підрахунок бюлетенів, що надійшли до виборчих дільниць поштою.

Байден на своїй сторінці у Твіттері заявив про початок збору коштів для протистояння таким намірам Трампа.

Щоб переконатися, що кожен голос буде врахований, ми ініціюємо найбільший захід на захист виборів, який коли-небудь проводився, — наголошує Байден. — Тому що Дональд Трамп не може вирішувати результат цих виборів — це робить американський народ.

Кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Камала Гарріс на своїй сторінці у Твіттері також опублікувала схоже повідомлення, зазначивши, що таке судове протистояння може тягнутися тижнями.

Для перемоги у виборах кандидату потрібно здобути 270 голосів виборщиків. Наразі відповідні шанси ще зберігаються як у Трампа, так і в Байдена.

Нагадаємо, явка на цих виборах у США стала найбільшою за останні 120 років.