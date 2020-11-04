Дональд Трамп и Джо Байден, фото: NDLA

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Ракурс

Выборы в США прошли 3 ноября. Сейчас на завершающие стадии находится подсчет голосов.

В команде одного из фаворитов выборов — действующего президента США Дональда Трампа, заявили, что будут немедленно требовать пересчета в штате Висконсин, где побеждает другой фаворит выборов — представитель Демократической партии Джо Байден, сообщает CNN.

У Трампа подчеркивают, что к ним поступили сообщения о нарушениях в некоторых округах в Висконсине, которые могли повлиять на результат выборов.

Ранее Трамп обвинял представителей Демократической партии в том, что они пытаются сфальсифицировать результаты голосования в ряде ключевых штатов.

Также Трамп заявлял о намерении через суды заблокировать подсчет бюллетеней, поступивших в избирательные участки по почте.

Байден на своей странице в Твиттере заявил о начале сбора средств для противостояния таким намерениям Трампа.

Чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен, мы инициируем крупнейшее мероприятие в защиту выборов, которое когда-либо проводилось, — отмечает Байден. — Потому что Дональд Трамп не может решать исход этих выборов — это делает американский народ.

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Камала Харрис на своей странице в Твиттере также опубликовала похожее сообщение, отметив, что такое судебное противостояние может тянуться неделями.

Для победы в выборах кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков. В настоящее время соответствующие шансы еще сохраняются как у Трампа, так и у Байдена.

Напомним, явка на этих выборах в США стала крупнейшей за последние 120 лет.