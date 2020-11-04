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Ракурс
В США подсчитывают результаты президентских выборов, фото: NeedPix

Выборы президента США — зафиксирована рекордная явка

4 ноя 2020, 19:11
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В США во вторник, 3 ноября состоялись президентские выборы. Сейчас продолжается подсчет голосов. Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов, однако основная борьба идет между действующим президентом Дональдом Трампом, представляющий Республиканскую партию, и представителем Демократической партии Джо Байденом.

Явка на этих выборах, по предварительным данным, оказалась крупнейшей за последние 120 лет (с 1900 года), сообщает издание The Hill.

В этом году явка на выборах составила 66,9%, в 1900 году она составляла 73,7%.

Победителем станет тот из кандидатов, кто получит 270 голосов выборщиков. Сейчас и Трамп, и Байден имеют шансы на победу. В командах обоих кандидатов в течение сегодняшнего дня, 4 ноября, заявляли об уверенности в своей победе.

Сейчас Байден получил 224 голоса выборщиков, Трамп — 213, сообщает CNN.


Подсчет голосов президентский выборов в США продолжается, инфографика: CNN

Напомним, соцсеть Twitter обозначила как «обманчивое» сообщение Трампа о том, что он побеждает на выборах, однако победу могут украсть.


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