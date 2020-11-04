У США підраховують результати президентських виборів, фото: NeedPix

https://racurs.ua/ua/n146043-vybory-prezydenta-ssha-zafiksovano-rekordnu-yavku.html

Ракурс

У США у вівторок, 3 листопада відбулися президентські вибори. Наразі триває підрахунок голосів. Всього у виборах взяли участь 11 кандидатів, проте основна боротьба точиться між чинним президентом Дональдом Трампом, який представляє Республіканську партію, та представником Демократичної партії Джо Байденом.

Явка на цих виборах, за попередніми даними, виявилася найбільшою за останні 120 років (з 1900 року), повідомляє видання The Hill.

В цьому році явка на виборах склала 66,9%, у 1900 році вона становила 73,7%.

Переможцем стане той з кандидатів, хто здобуде 270 голосів вибірників. Наразі і Трамп, і Байден мають шанси на перемогу. В командах обох кандидатів протягом сьогоднішнього дня, 4 листопада, заявляли про впевненість у своїй перемозі.

Наразі Байден здобув 224 голоси виборщиків, Трамп — 213, повідомляє CNN.

Нагадаємо, соцмережа Twitter позначила як «оманливий» допис Трампа про те, що він перемагає на виборах, проте перемогу можуть вкрасти.