Олександр Юрченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n146042-z-nardepa-urchenka-znyaly-elektronnyy-braslet-foto.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченка.

Водночас термін дії обраного раніше Юрченку запобіжного заходу продовжено ще на два місяці, до 3 січня 2021 року включно. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Юрченко і надалі буде зобов’язаний:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

не залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із зазначеною в ухвалі особою;

здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив вчора, 3 листопада.

Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю — браслету! — повідомив Юрченко сьогодні, 4 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На підтвердження своїх слів він опублікував відповідний фотознімок.

Нардеп також заявив, що справа проти нього сфабрикована з метою його дискредитації, а це рішення суду нібито свідчить, що вона «продовжує розвалюватися».

У вересні НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника Юрченка, котрий тоді ще був нардепом зі «Слуги народу». 17 вересня Офіс генпрокурора вручив Юрченку повідомлення про підозру, того ж дня його виключили зі складу фракції «Слуга народу».

21 вересня суд заарештував Юрченка з правом внесення застави в розмірі понад 3 млн грн. Відповідну суму за Юрченка внесли 25 вересня.