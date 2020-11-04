Александр Юрченко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n146042-s-nardepa-urchenko-snyali-elektronnyy-braslet-foto.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановил снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко.

В то же время срок действия избранной ранее Юрченко меры пресечения продлен еще на два месяца, до 3 января 2021 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Юрченко и в дальнейшем будет обязан:

прибывать к детективу, прокурору и суду по первому вызову;

не оставлять Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с указанным в постановлении лицом;

сдать на хранение документы для выезда за границу.

Соответствующее решение следственный судья ВАКС принял вчера, 3 ноября.

«Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля — браслета!» — сообщил Юрченко сегодня, 4 ноября, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий фотоснимок.

Нардеп также заявил, что дело против него сфабриковано с целью его дискредитации, а это решение суда якобы свидетельствует, что оно «продолжает разваливаться».

В сентябре НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника Юрченко, который тогда еще был нардепом из «Слуги народа». 17 сентября Офис генпрокурора вручил Юрченко сообщение о подозрении, в тот же день его исключили из состава фракции «Слуга народа».

21 сентября суд арестовал Юрченко с правом внесения залога в размере более 3 млн грн. Соответствующую сумму за Юрченко внесли 25 сентября.