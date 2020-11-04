С нардепа Юрченко сняли электронный браслет (ФОТО)https://racurs.ua/n146042-s-nardepa-urchenko-snyali-elektronnyy-braslet-foto.htmlРакурс
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановил снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко.
В то же время срок действия избранной ранее Юрченко меры пресечения продлен еще на два месяца, до 3 января 2021 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Юрченко и в дальнейшем будет обязан:
- прибывать к детективу, прокурору и суду по первому вызову;
- не оставлять Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с указанным в постановлении лицом;
- сдать на хранение документы для выезда за границу.
Соответствующее решение следственный судья ВАКС принял вчера, 3 ноября.
«Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля — браслета!» — сообщил Юрченко сегодня, 4 ноября, на своей странице в социальной сети Фейсбук.
В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий фотоснимок.
Нардеп также заявил, что дело против него сфабриковано с целью его дискредитации, а это решение суда якобы свидетельствует, что оно «продолжает разваливаться».
В сентябре НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника Юрченко, который тогда еще был нардепом из «Слуги народа». 17 сентября Офис генпрокурора вручил Юрченко сообщение о подозрении, в тот же день его исключили из состава фракции «Слуга народа».
21 сентября суд арестовал Юрченко с правом внесения залога в размере более 3 млн грн. Соответствующую сумму за Юрченко внесли 25 сентября.