Адель обвинили в расизме из-за сатирического ролика. Скриншот: SNL/Youtube

https://racurs.ua/n146041-adel-obvinili-v-rasizme-iz-za-satiricheskogo-rolika-video.html

Ракурс

Адель, британская певица, вляпалась в скандал после показа скетча о секс-туризме в Африке. Ролик показали в шоу Saturday Night Live.

Зрители обвинили певицу в пропаганде стереотипов относительно темнокожих мужчин. Об этом сообщает CNN.

Адель снялась в сатирическом ролике, в котором высмеяла секс-туризм в Африке. Она вместе с актрисой Кейт Маккиннон рекламировали отпуск в Африке.

В конце скетча знаменитости называют Африку «главным туристическим направлением для разведенных женщин определенного возраста».

После показа видео на певицу посыпались обвинения в расизме. Зрители пишут, что изображать темнокожих, как секс-игрушки, было низко. Даже фанаты звезды не оценили этой пародии.

В настоящее время Адель и ее представитель никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, США 25 мая охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема. Задержаны четверо полицейских, одного из них обвиняют в непреднамеренном убийстве, остальным инкриминируют подстрекательство к убийству и пособничество.