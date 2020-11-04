Жан Беленюк, фото: MixSport

https://racurs.ua/n146040-slugu-belenuka-poymali-za-prosmotrom-filmov-v-rade-video.html

Ракурс

Жан Беленюк, народный депутат из «Слуги народа» и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе, во время заседания Верховной Рады сегодня, 4 ноября, нашел себе более интересное занятие, чем участие в политическом процессе в сессионном зале.

Журналисты сняли, как народный избранник, находясь на рабочем месте, пытается просматривать видео на смартфоне, сообщает издание «Буквы».

На соответствующем видео можно увидеть, что Беленюк несколько раз меняет позу, вероятно, пытаясь спрятать смартфон от журналистов.

Это уже не первый курьезный случай с Беленюком в стенах парламента. Так, в сентябре 2019 года журналисты сняли, как он дремал в сессионном зале парламента, опершись на стол.

Напомним, в августе 2019 года Беленюк попал в сексистский скандал из-за одного из постов на его странице в социальной сети Instagram.