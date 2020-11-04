Жан Беленюк, фото: MixSport

https://racurs.ua/ua/n146040-slugu-belenuka-spiymaly-za-pereglyadom-filmiv-u-radi-video.html

Ракурс

Жан Беленюк, народний депутат зі «Слуги народу» та багаторазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, під час засідання Верховної Ради сьогодні, 4 листопада, знайшов собі цікавіше заняття, ніж участь в політичному процесі у сесійній залі.

Журналісти зафільмували, як народний обранець, перебуваючи на робочому місці, намагається переглядати відео на смартфоні, повідомляє видання «Букви».

На відповідному відео можна побачити, що Беленюк кілька разів змінює позу, ймовірно, намагаючись сховати смартфон від журналістів.

Це вже не перший курйозний випадок з Беленюком у стінах парламенту. Так, у вересні 2019 року журналісти зняли, як він дрімав у сесійній залі парламенту, спершись на стіл.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Беленюк потрапив у сексистський скандал через один з постів на його сторінці в соціальній мережі Instagram.