Гео Лерос. Фото: Никвести

https://racurs.ua/ua/n146039-ubyvstvo-gandzuk-slugy-vygnaly-opalnogo-lerosa-iz-tsk.html

Ракурс

Гео Лерос, скандальний нардеп, що відомий своєю опозиційною позицією щодо президента Зеленського та Офісу президента, був виключений із Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

За відповідну постанову проголосували 276 нардепів. Повідомляється, що Лерос сам виказав бажання піти з посади. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Верховної Ради сьогодні, 4 листопада.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться про те, що 29 вересня фракція «Слуга народу» направила листа щодо зміни складу ТСК і звільнення народного депутата Лероса від обов’язків члена комісії на підставі його заяви.

Верховна Рада підтримала звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк у червні 2020 року. Його направили усім правоохоронним органам, які мали які відреагувати на нього та проінформувати парламент.

Як відомо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла у столичній лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб. У червні 2019 року суд оголосив їм вироки.

25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер підозрюється у тому, що разом зі своїм спільником замовив напад на Гандзюк, який призвів до смерті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гео Лерос вважає рішення Конституційного суду України щодо згортання антикорупційної реформи таким, що ухвалювалося за підтримки Офісу президента Володимира Зеленського.