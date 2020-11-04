Гео Лерос. Фото: Никвести

https://racurs.ua/n146039-ubiystvo-gandzuk-slugi-vygnali-opalnogo-lerosa-iz-vsk.html

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Гео Лерос, скандальный нардеп, который известен своей оппозиционной позицией в отношении президента Зеленского и Офиса президента, был исключен из Временной следственной комиссии по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов.

За соответствующее постановление проголосовали 276 нардепов. Сообщается, что Лерос сам выразил желание уйти с должности. Соответствующее решение приняли во время заседания Верховной Рады сегодня, 4 ноября.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что 29 сентября фракция «Слуга народа» направила письмо об изменении состава ВСК и освобождении народного депутата Лерос от обязанностей члена комиссии на основании его заявления.

Верховная Рада поддержала отчет Временной следственной комиссии по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк в июне 2020 года. Его направили всем правоохранительным органам, которые должны были отреагировать на него и проинформировать парламент.

Как известно, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в столичной больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шестерых человек. В июне 2019 года суд объявил им приговоры.

25 июня 2020 года Офис генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве Гандзюк. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер подозревается в том, что вместе со своим сообщником заказал нападение на Гандзюк, которое привело к смерти.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гео Лерос считает решение Конституционного суда Украины по сворачиванию антикоррупционной реформы таким, которое принималось при поддержке Офиса президента Владимира Зеленского.