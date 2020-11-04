Почему уволили Трофимова. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n146038-pochemu-uvolili-trofimova-kommentariy-sovetnika-ermaka.html

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Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента заявил, что Сергея Трофимова уволили из ОПУ за недоработки в регионах.

Но здесь виноват не только Трофимов. Об этом Подоляк сообщил в комментарии «Украинской правде».

Причины очевидны. И здесь нет никакой скрытой интриги. Потому что у нас накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно сказалась на коммуникациях Офиса и местных органов власти, — говорит Подоляк.

Также он добавил — в том, что региональные элиты слишком свободно трактуют ключевые принципы разделения властей и позволяют себе чрезмерную негативизации некоторых государственных инициатив, виновата чрезмерная публичная агрессия отдельных представителей органов власти. Это следствие не до конца отработанного пакета децентрализационных законов.

Он также считает, что Трофимов несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать регионы.

В то же время Подоляк говорит, что Трофимов остается в команде президента, его компетенции сейчас окончательно определяются.

Напомним, президент Украины уволил Сергея Трофимова из Офиса президента и назначил его внештатным советником. Об этом говорится в указах главы государства №№ 482 и 483. Трофимов работал с Владимиром Зеленским с лета 2019 года. Он — друг детства президента.