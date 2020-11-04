Чому звільнили Трофімова

https://racurs.ua/ua/n146038-chomu-zvilnyly-trofimova-komentar-radnyka-iermaka.html

Ракурс

Михайло Подоляк, антикризовий радник глави Офісу президента заявив, що Сергія Трофімова звільнили з ОПУ за недопрацювання в регіонах.

Але тут винен не лише Трофімов. Про це Подоляк повідомив у коментарі «Українській правді».

Причини очевидні. І тут немає ніякої прихованої інтриги. Бо у нас накопичилися певні недопрацювання в регіональній модерації, частина з яких негативно позначилася на комунікаціях Офісу і місцевих органів влади, — каже Подоляк.

Також він додав, що в тому, що регіональні еліти надто вільно трактують ключові принципи поділу влади і дозволяють собі надмірну негативізацію деяких державних ініціатив, винна надмірна публічна агресія окремих представників органів влади. Це є наслідок не до кінця відпрацьованого пакету децентралізаційних законів.

Він також вважає, що Трофімов дещо м’якуватий для того, щоб жорстко модерувати регіони.

Водночас Подоляк каже, що Трофімов залишається в команді президента. А його компетенції зараз остаточно визначаються.

Нагадаємо, президент України звільнив Сергія Трофімова з Офісу президента і призначив його позаштатним радником. Про це йдеться в указах глави держави №№ 482 і 483. Трофімов працював із Володимиром Зеленським із літа 2019 року. Він — друг дитинства президента.