«Євробляхери» перекрили рух в урядовому кварталі

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Ракурс

Протести «євробляхерів» тривають 4 листопада у Києві під будівлею Верховної Ради.

Тут знову зібралися власники авто на іноземній реєстрації, які вимагають прийняття законопроекту № 3704 про доступне розмитнення.

Відповідне відео публікують представники руху «АвтоЄвроСила». Під час мітингу перед головним входом до парламенту активісти дістали димові шашки й використовували дудки.

Мітингувальники кажуть, що оскільки влада їх не почула, то й вони не мають наміру її слухати. Люди не пропускають автомобілі по вулиці Шовковичній. «Євробляхери» просто ходять пішохідними переходом на початку вулиці Грушевського. Таким чином вони блокують рух приватного автотранспорту. Сотні машин не можуть проїхати від вулиці Грушевського в бік Європейської площі та Подолу.

Протестувальники побоюються, що їх почнуть штрафувати за нерозмитнені автомобілі. Нардепи раніше вирішили не проводити відтермінування штрафів за неоформлений транспорт.

«Євробляхери» закликають колег з усієї країни з’їжджатися в урядовий квартал на безстрокову акцію.

Увечері 4 листопада їм пообіцяли зустріч з депутатами, на якій вони сподіваються вирішити ситуацію.

У перекритий урядовий квартал зараз стягнуті сили поліції і Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше «слуги народу» пропонували зробити пільговим розмитнення «євроблях». Для цього нардепи-«слуги» зареєстрували у Верховній Раді три законопроекти. Ці нормативні акти звільняють від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року завдяки внесенню змін до Податкового та Митного кодексів.