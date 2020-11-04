«Евробляхеры» перекрыли движение в правительственном квартале Киева

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Протесты «евробляхеров» продолжаются 4 ноября в Киеве под зданием Верховной Рады. Здесь снова собрались владельцы авто на иностранной регистрации, которые требуют принятия законопроекта № 3704 о доступной растаможке.

Соответствующее видео публикуют представители движения «АвтоЕвроСила». Во время митинга перед главным входом в парламент активисты использовали дымовые шашки и дудки.

Митингующие говорят, что поскольку власть их не услышала, то и они не намерены ее слушать. Люди не пропускают автомобили по улице Шелковичной. «Евробляхеры» ходят пешеходными переходом в начале улицы Грушевского. Таким образом они блокируют движение частного автотранспорта. Сотни машин не могут проехать от улицы Грушевского в сторону Европейской площади и Подола.

Протестующие опасаются, что их начнут штрафовать за нерастаможенные автомобили. Нардепы ранее решили не проводить отсрочку штрафов за неоформленный транспорт.

«Евробляхеры» призывают колег со всей страны съезжаться в правительственный квартал на бессрочную акцию. Вечером 4 ноября им пообещали встречу с депутатами, на которой они надеются решить ситуацию.

В перекрытый правительственный квартал сейчас стянуты силы полиции и Нацгвардии.

Напомним, ранее «слуги народа» предлагали сделать льготной растаможку «евроблях». Для этого около 40 нардепов зарегистрировали в Верховной Раде три законопроекта. Новые нормативные акты освобождают от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.