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На Донбассе договорились о новых участка разведения, фото: «Википедия»
Разведение сил на Донбассе — согласованы четыре новые точки (КАРТА)https://racurs.ua/n146036-razvedenie-sil-na-donbasse-soglasovany-chetyre-novye-tochki-karta.htmlРакурс
На Донбассе согласованы четыре новые точки разведения сил и средств. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.
Исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак заявил об этом на брифинге сегодня, 4 ноября, сообщает «Радіо Свобода».
Согласовано осуществить разведение на участках в районе таких населенных пунктов:
- Григорьевка (Донецкая область);
- Славяносербск (Луганская область);
- Петровка (Луганская область);
- Нижнетеплое (Луганская область).
Ганущак отметил, что ситуация на прежних участках разведения у Станицы Луганской, Золотого и Петровского в целом остается стабильной и контролируемой.
Напомним, разведение войск в районе Золотого и Петровского состоялось в ноябре 2019 года. Оно предусматривало осуществление зеркального отвода сил и средств с обеих сторон.
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