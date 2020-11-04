На Донбассе договорились о новых участка разведения, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n146036-razvedenie-sil-na-donbasse-soglasovany-chetyre-novye-tochki-karta.html

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На Донбассе согласованы четыре новые точки разведения сил и средств. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак заявил об этом на брифинге сегодня, 4 ноября, сообщает «Радіо Свобода».

Согласовано осуществить разведение на участках в районе таких населенных пунктов:

Григорьевка (Донецкая область);

Славяносербск (Луганская область);

Петровка (Луганская область);

Нижнетеплое (Луганская область).

Ганущак отметил, что ситуация на прежних участках разведения у Станицы Луганской, Золотого и Петровского в целом остается стабильной и контролируемой.

Напомним, разведение войск в районе Золотого и Петровского состоялось в ноябре 2019 года. Оно предусматривало осуществление зеркального отвода сил и средств с обеих сторон.