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На Донбассе договорились о новых участка разведения, фото: «Википедия»

Разведение сил на Донбассе — согласованы четыре новые точки (КАРТА)

4 ноя 2020, 16:57
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На Донбассе согласованы четыре новые точки разведения сил и средств. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак заявил об этом на брифинге сегодня, 4 ноября, сообщает «Радіо Свобода».

Согласовано осуществить разведение на участках в районе таких населенных пунктов:

  • Григорьевка (Донецкая область);
  • Славяносербск (Луганская область);
  • Петровка (Луганская область);
  • Нижнетеплое (Луганская область).

Ганущак отметил, что ситуация на прежних участках разведения у Станицы Луганской, Золотого и Петровского в целом остается стабильной и контролируемой.


ТКГ договорилась о новых участках разведения на Донбассе, инфографика: «Последний блокпост»

Напомним, разведение войск в районе Золотого и Петровского состоялось в ноябре 2019 года. Оно предусматривало осуществление зеркального отвода сил и средств с обеих сторон.


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