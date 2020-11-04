В столичную подземку не будут пускать пассажиров без масок. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n146033-v-stolichnuu-podzemku-ne-budut-puskat-passajirov-bez-masok.html

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Из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве усиливают соблюдение мер безопасности в коммунальном общественном транспорте.

Теперь в киевское метро не будут пускать пассажиров без масок. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга.

По словам Кличко, в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры в основном придерживаются масочного режима.

Так в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут впускать, — рассказал городской голова.

Кличко заверил, что такие меры вводят для безопасности самих пассажиров.

Так как больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте. Я прошу всех не пренебрегать правилами. И соблюдать их, — сказал мэр.

Напомним, мэр сообщил о рекорде количества новых больных в столице. За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 856 человек. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 4 ноября — 40 тыс. 390.