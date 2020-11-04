В Украине 5 ноября ожидаются туман и дожди

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Погода в Украине 5 ноября ожидается с дождями на западе и севере.

Также 5 ноября ожидается туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью температура воздуха составит 3−8°, днем — 7−15°.

Погода в Киеве 5 ноября ожидается без осадков ночью и с дождями днем. Ночью температура воздуха составит 4−6°, днем — 8−10°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет с дождем ночью и без осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до 5−7°, днем — поднимутся до 8−10°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 13−15°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 5 ноября также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 5−7°, днем — 9−11 °. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове тоже будет без осадков. Ночью градусники покажут 4−6°, днем — 7−9°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается с дождями днем ​​и ночью. Ночью температура воздуха составит 5−7°, днем ​​воздух прогреется до 11−13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 ноября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики считают, что почти весь ноябрь будет дождливым.