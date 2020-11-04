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В Україні 5 листопада очікуються туман та дощі
Туман та дощі в низці регіонів — погода в Україні на 5 листопада (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n146035-tuman-ta-doschi-v-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-5-lystopada-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 5 листопада очікується з дощами на заході та півночі.
Також 5 листопада очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Вночі температура повітря становитиме 3−8°, вдень — 7−15°.
Погода в Києві 5 листопада очікується без опадів вночі та з дощами вдень. Вночі температура повітря становитиме 4−6°, вдень — 8−10°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода у Львові буде з дощем вночі та без опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7°, вдень — піднімуться до 8−10°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі очікується без опадів. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 13−15°. Вітер північний, 5−10 м/с.
Погода у Дніпрі 5 листопада також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 5−7°, вдень — 9−11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові теж буде без опадів. Вночі термометри покажуть 4−6°, вдень — 7−9°. Вітер північний, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатті очікується з дощами вдень та вночі. Вночі температура повітря становитиме 5−7°, вдень повітря прогріється до 11−13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 5 листопада буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики вважають, що майже весь листопад буде дощовим.
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