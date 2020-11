Лукашенко та його соратники підпали під санкції ЄС

Олександр Лукашенко та ще 14 білорусів підпали під нові санкції Європейського союзу через протести у Білорусі, які влада намагається приборкати силою.

Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення ввести персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus