Лукашенко та його соратники підпали під санкції ЄС

Лукашенко. Фото: Раблер

https://racurs.ua/ua/n146034-lukashenko-ta-yogo-soratnyky-pidpaly-pid-sankciyi-ies.html

Ракурс

Олександр Лукашенко та ще 14 білорусів підпали під нові санкції Європейського союзу через протести у Білорусі, які влада намагається приборкати силою.

Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення ввести персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

Він заявив, що посли ЄС вже дали «зелене світло» заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та його поплічників. Відповідне рішення буде опубліковано в офіційному журналі Європейського союзу у п’ятницю, 6 листопада. Саме тоді воно набуде чинності.

До цього Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було Лукашенка. Причиною санкцій стало придушення масових акцій протесту та фальсифікації виборів президента, що відбулися 9 серпня у країні.

Спочатку представники європейських країн не карали персонально Лукашенка за придушення протестів з надією на пошук діалогу та врегулювання політичної кризи, однак вже 12 жовтня ЄС погодився запровадити санкції особисто проти Лукашенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко назвав сфальсифікованими підсумки президентських виборів у Польщі. Білоруський президент вважає, що Анджей Дуда не мав якоїсь переваги над суперниками, тому сфальсифікував результати виборів.

Так Лукашенко прокоментував протести в Польщі через заборону абортів. Він вважає, що жінки почали протестувати не лише тому, що заборонили аборти.