Москва та Мінськ за три роки великої війни продали в ЄС деревини на 1,5 млрд євро

https://racurs.ua/ua/n203595-moskva-ta-minsk-za-try-roky-velykoyi-viyny-prodaly-v-ies-derevyny-na-1-5-mlrd-ievro.html

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росія та білорусь з 2022 року продали в країни Євросоюзу деревини на 1,5 млрд євро.

Такі висновки опублікувала британська некомерційна організація Earthsight, провівши власне розслідування.

Компанія витратила дев’ять місяців на розслідування, видаючи себе за покупців, де мала змогу «пробратися всередину» роботи ринку. Там вони записували свідчення трейдерів, які описували свою діяльність та підтверджували факт існування торгівлі.

Відповідно сім з десяти найбільших московських виробників та експортерів березової фанери продовжують постачати свій товар в ЄС, попри запроваджені санкції. З 2022 року за понад 500 тисяч кубометрів експортованої деревини було отримано прибутки на понад 1,5 млрд євро, які вивозилися та реалізовувалися через треті країни, такі як Казахстан, Туреччина, Китай тощо.

Також під час аналізу торгівельної статистики та митних записок компанія відслідкувала, що імпорт деревини в ЄС значно зріс і, скоріше за все, всі 27 країн ЄС приймають нелегальну деревину московитів.

Зусилля на застосування санкцій щодо деревини були погано скоординовані та неефективні, оскільки контрабандисти легко адаптувалися та продовжують торгувати. Комісія ЄС і країни-члени союзу повинні вжити термінових, скоординованих заходів, щоб зупинити цю торгівцлю, а Польща, яка є безперечно найбільшим імпортером «закривавленої берези», повинна використати своє поточне головування в ЄС, щоб очолили звинувачення такої діяльності.

Серед найбільших імпортерів фігурують Польща, Німеччина, Іспанія, Португалія, Італія та Естонія.