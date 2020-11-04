Лукашенко и его соратники попали под санкции ЕС

Лукашенко. Фото: Рамблер

https://racurs.ua/n146034-lukashenko-i-ego-soratniki-popali-pod-sankcii-es.html

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Александр Лукашенко и еще 14 белорусов подверглись новым санкциям Европейского союза из-за протестов в Беларуси, которые власти пытаются обуздать силой.

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

Он заявил, что послы ЕС уже дали «зеленый свет» заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и его приспешников. Соответствующее решение будет опубликовано в официальном журнале Европейского союза в пятницу, 6 ноября. Именно тогда оно вступит в силу.

До этого Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в санкционном списке не было Лукашенко. Причиной санкций стало подавление массовых акций протеста и фальсификации выборов президента, которые состоялись 9 августа в стране.

Сначала представители европейских стран не наказывали персонально Лукашенко за подавление протестов с надеждой на поиск диалога и урегулирование политического кризиса, однако уже 12 октября ЕС согласился ввести санкции лично против Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги президентских выборов в Польше. Белорусский президент считает, что Дуда не имел какого-то преимущества над соперниками, поэтому сфальсифицировал результаты выборов.

Так Лукашенко прокомментировал протесты в Польше из-за запрета абортов. Он считает, что женщины начали протестовать не только потому, что запретили аборты.