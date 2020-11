Лукашенко и его соратники попали под санкции ЕС

Александр Лукашенко и еще 14 белорусов подверглись новым санкциям Европейского союза из-за протестов в Беларуси, которые власти пытаются обуздать силой.

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus