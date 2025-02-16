Команда Трампа готова пойти на сделку с лукашенко

https://racurs.ua/n204091-komanda-trampa-gotova-poyti-na-sdelku-s-lukashenko-nyt.html

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США планують укласти з білоруссю угоду, згідно з якою країна має звільнити деяких політв’язнів.

В межах угоду США також послабить санкції щодо білоруських банків та експорту калію.

За даними The New York Times, інша важлива мета полягає в тому, щоб дати диктатору олександру лукашенку трохи передихнути поза орбітою впливу росії.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи Кріс Сміт зустрічався в Мінську з лукашенком і головою КДБ Іваном Тертелем та обговорював умови угоди, пише The New York Times.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що Кріс Сміт на зустрічі дипломатів у Вільнюсі розповів, що звільнення лукашенком громадянина США та двох білоруських політв’язнів може стати першим кроком до масштабної угоди між Вашингтоном та Мінськом. Американський дипломат зазначив, що таким чином Вашингтон намагається досягти, зокрема, зниження впливу Москви на Мінськ.

У рамках угоди, зазначив Сміт, лукашенко може звільнити безліч політв’язнів, у тому числі відомих, а США натомість послаблять санкції проти білоруських банків та експорту калію — ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є білорусь.

Чітко усвідомлюємо, що росіяни збираються робити з білоруссю. Ми поговоримо про це з США. росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуацій на білоруському напрямку, сказав на тему білорусі на Мюнхенській конфренції президент України.