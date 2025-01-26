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Ракурс
олександр лукашенко виграє на так званих виборах у білорусі з 87,6%

Лукашенку «малюють» на виборах 87%

26 січ 2025, 19:49
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олександр лукашенко виграє на так званих виборах у білорусі з 87,6%.

Білоруське державне інформагентство «БелТА» посилається на «екзитпол», результати якого озвучили в ефірі держканалу «Першого інформаційного». Варіант «проти всіх», як стверджується, набрав 5,1% голосів. За чотирьох кандидатів у сумі віддано 7,3% голосів.

ЦВК стверджує, що явка становила понад 80%.

Верховний представник ЄС з іноземних справ та політики безпеки Кая Каллас і єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві назвали вибори втакими, що вони не були «ні вільними, ні чесними».

Вони наголосили, що «безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ у білорусі» позбавили виборчий процес легітимності.

У заяві сказано, що рішення режиму лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ за 10 днів до виборів «позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу».

Міністерство закордонних справ України також заявило, що голосування в білорусі не може вважатися президентськими виборами, оскільки його результат заздалегідь відомий:

Питання визнання легітимності лукашенкі для України не є актуальним, — зазначив речник МЗС Георгій Тихий, додавши, що наразі немає підстав для відновлення контактів із білоруською владою.

Європарламент закликав країни ЄС та міжнародну спільноту не визнавати майбутні вибори та кампанію в білорусі, оскільки вони не відповідають стандартам демократичних виборів.

ОБСЄ відмовилася надсилати спостерігачів для моніторингу голосування.

лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, регулярно стикається з критикою за відсутність демократичних виборів і придушення політичної опозиції.

Напередодні дня голосування він відкинув можливість повторення подій 2020 року, коли десятки тисяч білорусів вийшли на акції проти фальсифікації президентських виборів.

Джерело: Ракурс


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