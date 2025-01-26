Лукашенку «малюють» на виборах 87%

олександр лукашенко виграє на так званих виборах у білорусі з 87,6%

https://racurs.ua/ua/n203508-lukashenku-maluut-na-vyborah-87.html

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олександр лукашенко виграє на так званих виборах у білорусі з 87,6%.

Білоруське державне інформагентство «БелТА» посилається на «екзитпол», результати якого озвучили в ефірі держканалу «Першого інформаційного». Варіант «проти всіх», як стверджується, набрав 5,1% голосів. За чотирьох кандидатів у сумі віддано 7,3% голосів.

ЦВК стверджує, що явка становила понад 80%.

Верховний представник ЄС з іноземних справ та політики безпеки Кая Каллас і єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві назвали вибори втакими, що вони не були «ні вільними, ні чесними».

Вони наголосили, що «безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ у білорусі» позбавили виборчий процес легітимності.

У заяві сказано, що рішення режиму лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ за 10 днів до виборів «позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу».